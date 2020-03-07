İnsani dramın uzaydan görüntüsü: Dünden bugüne Suriye'deki göçmen kampları

Suriye'deki insanlık dramının ulaştığı boyut, uzaydan bile görünebilecek hale geldi.
İndependent Türkçe'de yer alan habere göre , Yüzbinlerce aile, bombardımanlar nedeniyle evlerini terk edip nefes alabileceği kamplara koşmak zorunda kaldı.
Gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin sınırlı erişime sahip olduğu İdlib'in uzaydan görüntüsü, kentteki yıkımı gözler önüne sermek için en iyi araç olarak göze çarpıyor.
Birleşik Krallık merkezli Harvad Humanitarian Initiative, 26 Şubat 2017'den bugüne kadar Suriye'deki iki kampta yaşanan büyümeyi, DigitalGlobe'un yayınladığı uydu fotoğrafları üzerinden gözlemledi.
Uydu görüntülerinde, ülkenin kuzeyindeki kamplardan birinin yüzde 177 oranında büyüdüğü, diğer kampın da iki kat genişlediği görüldü.
Çocukları Koruyun Örgütü (Save the Children) Suriye Direktörü Sonia Khush, uydu görüntüleriyle ilgili, "Yarım milyon çocuk, Türkiye sınırındaki kamplarda ve barınaklarda yaşam temellerine erişim olmayan bir yerde sıkışıp kaldı. Uyku için sıcak bir yuva, temiz su, gıda ve eğitimden yoksun bir şekilde, aileleriyle birlikte kırılma noktasının ötesine sıkıştırılıyor" ifadelerini kullandı.
İki yıl boyunca kamplardaki nüfus artışının hızlı ilerlediği kaydedilen raporda, Esad güçlerinin muhalifleri püskürtmek için Nisan 2019'da başlattığı İdlib operasyonundan beri artışın olağanüstü şekilde seyrettiği aktarıldı.
Son olarak aralık ayında daha da yoğunlaşan hava saldırıları, yarısından fazlası çocuklardan oluşan bir milyon insanın bu kamplara yönelmesine neden oldu.
Krizin tek çözümünün kalıcı bir ateşkes olduğunu söyleyen World Visian Syria direktörü Johan Mooji, "Her türlü bomba sesini tanıyan 5-6 yaşındaki çocuklar, eğitimde şans sahibi olamadı" dedi.
Uydu görüntülerinde, hava saldırılarının gerçekleştirildiği İdlib'in güney kesimindeki yıkım da gözler önüne serildi. Yıkılmış ve ağır hasarlık binalar, mültecilerin geri dönüşünü imkânsız hale getirdi. Son rakamlara göre İdliblilerin yüzde 45'ten fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı.
The National'da yer alan habere göre bu kamplarda yaşayan çocuklardan 15 yaşındaki Fadi, hava saldırısında kolunu kaybettikten sonra ailesiyle birlikte kaçmaya karar verdi.
Minder, battaniye ve bazı giysiler dışında bir şey almadıklarını söyleyen Fadi, şu ifadeleri kullandı:
"Kolumu kaybettiğimde ölmüş gibi hissettim. Şimdi ise ailemi geçindirmek için tek kolumla tuğla taşımak zorundayım"
9 yaşındaki Osman ve ailesi de İdlib'deki ölümcül saldırılardan kaçanlardan biri. Gidecek bir yeri olmayan aile, kamp alanına gelmeden önce bir camiye sığındı.
Osman, "Bütün arkadaşlarım gitti. Kasabamda kimse kalmadı. Oradaki herkesi öldürdüler" diye konuştu.
Nereye gideceğini bilmeyen milyonlarca insan, Türkiye sınırında hayata bağlanmaya çalışırken dünya olanları şaşkınlıkla izliyor.