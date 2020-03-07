İnsani dramın uzaydan görüntüsü: Dünden bugüne Suriye'deki göçmen kampları

Suriye'deki insanlık dramının ulaştığı boyut, uzaydan bile görünebilecek hale geldi.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre , Yüzbinlerce aile, bombardımanlar nedeniyle evlerini terk edip nefes alabileceği kamplara koşmak zorunda kaldı.

Gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin sınırlı erişime sahip olduğu İdlib'in uzaydan görüntüsü, kentteki yıkımı gözler önüne sermek için en iyi araç olarak göze çarpıyor.

Birleşik Krallık merkezli Harvad Humanitarian Initiative, 26 Şubat 2017'den bugüne kadar Suriye'deki iki kampta yaşanan büyümeyi, DigitalGlobe'un yayınladığı uydu fotoğrafları üzerinden gözlemledi.

Uydu görüntülerinde, ülkenin kuzeyindeki kamplardan birinin yüzde 177 oranında büyüdüğü, diğer kampın da iki kat genişlediği görüldü.





Çocukları Koruyun Örgütü (Save the Children) Suriye Direktörü Sonia Khush, uydu görüntüleriyle ilgili, "Yarım milyon çocuk, Türkiye sınırındaki kamplarda ve barınaklarda yaşam temellerine erişim olmayan bir yerde sıkışıp kaldı. Uyku için sıcak bir yuva, temiz su, gıda ve eğitimden yoksun bir şekilde, aileleriyle birlikte kırılma noktasının ötesine sıkıştırılıyor" ifadelerini kullandı.





İki yıl boyunca kamplardaki nüfus artışının hızlı ilerlediği kaydedilen raporda, Esad güçlerinin muhalifleri püskürtmek için Nisan 2019'da başlattığı İdlib operasyonundan beri artışın olağanüstü şekilde seyrettiği aktarıldı.





Son olarak aralık ayında daha da yoğunlaşan hava saldırıları, yarısından fazlası çocuklardan oluşan bir milyon insanın bu kamplara yönelmesine neden oldu.







