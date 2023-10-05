Samanyolu Haber /Gündem / 'İnsanlar artık Ay'da yaşayabilecek': Plan, proje, tarih... Her şey hazır! /05 Ekim 2023 16:36

'İnsanlar artık Ay'da yaşayabilecek': Plan, proje, tarih... Her şey hazır!

ABD Ulusal Uzay Ajansı NASA, 2040 yılına kadar insanları Ay'a yerleştirmeyi planlıyor. NASA aydaki evlerin nasıl yapılacağını açıkladı.

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ABD Ulusal Uzay Ajansı NASA, 2040 yılına kadar Ay'da evler inşa etmeyi hedefliyor. NASA'dan gelen bilgilere göre, Ay'a geri dönmeye yönelik çalışmalar devam ediyor ve astronotların uzun süreli konaklamalarını sağlamak amacıyla Ay'da 3D yazıcıyla inşa edilen evler yerleştirecek.

NASA, ev inşası konusunda Austin merkezli 3D baskı şirketi ICON ile işbirliği yapacak. NASA evlerin hammaddesi olarak Ay toprağını kullanmayı planlıyor. ICON, bu proje için NASA'dan 57 milyon dolarlık finansman sağladı.

İnşaat malzemelerinin Ay yüzeyinden elde edilmesi planlanıyor. Ancak fiziksel koşulların zorluğu, bu projeyi daha da karmaşık hale getiriyor. ICON'un 3D yazıcısı, uzay koşullarında nasıl çalıştığını görmek amacıyla NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde test edilecek.

NASA ayrıca evlerin yanı sıra, kapılardan fayanslara ve mobilyalara kadar diğer ev eşyaları konusunda da çalışmalar yürütüyor. Ancak bu projelerin başarılı olabilmesi için öncelikle astronotların Ay'a güvenli bir şekilde geri gönderilmesi gerekiyor.

NASA'nın Artemis programı çerçevesinde planlanan Artemis 2 görevi, 2024 yılında astronotları Ay yörüngesine gönderecek. Artemis 3 görevi ise 2025 ya da 2026'da SpaceX'in Starship aracıyla Ay'ın yüzeyine inecek ve insanları yerleştirecek.


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