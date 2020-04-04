Samanyolu Haber /Dünya / İnsanlar karantinada, hayvanlar özgür! /04 Nisan 2020 00:43

İnsanlar karantinada, hayvanlar özgür!

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar dünyada 50 bini aşkın insanının hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 1 milyonu geçti. İnsanlar salgın sebebiyle evlere kapanırken dünyanın en önemli şehirlerinde sokakları hayvanlar istila etmeye başladı.

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Ölümcül Koronavirüs'e (Covid-19) karşı insanlar mümkün olduğunca evde kalırken, sokaklar, yollar ve meydanlar da hayvanların istilasına uğradı. 

İngiltere’nin başşehri Londra’nın doğusunda Koronavirüs sebebiyle halkın evden çıkmamasını fırsat bilen geyikler, şehir merkezine indi. 

Önceki günlerde Llandudno kasabasında virüs sebebiyle boş kalan sokaklara yabani keçiler inmişti.

İNGİLTERE'DE 3 BİNDE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 34 bin yeni Covid-19 vak'asının görüldüğü ve 3 bine yakın ölümün gerçekleştiği İngiltere'de halk virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmıyor. Diğer taraftan, yaban hayvanları şehirlerdeki sessizlikten cesaret alarak sokaklara iniyor.  

Londra’da yer lanan Harold Hill kasabasında geyikler boşalan sokaklarda görüldü. Çimler üzerine yatan geyikler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Geyiklerin bölgedeki evlerin bahçelerindeki bazı bitkileri ve sokaklardaki çimleri yediği görüldü.

Bazı kasabalılar bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HİÇ BU KADAR ÖZGÜR OLMAMIŞLARDI!

Yaklaşık 1.000 yıldır bölgede bulunan geyikler Dagnam Parkı’nda yaşıyorlar ve ara sıra kasabaya iniyorlar. Ancak yerli halk araç ve yaya trafiğinin durmasının ardından geyiklerin kasabayı her zamankinden fazla ziyaret ettiğini söylüyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen görüntülerde sokakları boş bulan hayvanların koşuşturmaları objektiflere böyle yansıdı. 

Venedik'te çekilen videoda, karantina sayesinde kanallar temizlenirken balıkların ve kuğuların geri döndüğü görüldü.
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