Samanyolu Haber /Gündem / İnsanları zorla yeniden üye yapıyorlar /20 Eylül 2019 21:23

İnsanları zorla yeniden üye yapıyorlar

Son dönemde hızla üye kaybeden AKP için gündeme egelen bir iddia dikkat çekti. E-Devlet üzerinden üyeliğini iptal ettiren vatandaşların telefonla aranarak yeniden üye yapılmak istendiği ve olumsuz cevaba rağmen üyeliğin aktif edildiği belirtildi.

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Yeni parti hareketliliği ve parti içi tartışmalar nedeniyle kan kaybeden AKP'de kopuşlar devam ediyor. Partinin üst kademelerinde görev yapmış birçok partili istifa kararı alırken tabanda da istifa hareketliliği yaşandığı belirtiliyor. 

Yeniçağ'dan Erdem Avşar'ın haberine göre; gündeme gelen bir iddia sosyal medyada tartışmalara neden oldu. e-Devlet üzerinden AKP'den istifa ettiğini belirten vatandaşlar parti tarafından arandıklarını ve tekrar üye yapılmak istendiklerini ifade etti. 

İddiaların çarpıcı olan kısmı ise söz konusu vatandaşların yeniden üyelik teklifini kabul etmemesine rağmen üyeliklerinin aktif edildiği oldu. Başından geçenleri sosyal medya üzerinden duyuran vatandaş, “e-Devlet üzerinden istifamızı vereli çok oldu dememize rağmen ‘e-Devlet önemli değil’ diye küstahça bir yanıt aldık. Telefonu kapattık ve bir baktık üyelik aktifleştirilmiş” ifadelerini kullandı.

AKP'DE İSTİFA DEPREMİ 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre, AKP son bir yılda bir milyona yakın üye kaybetti. Öte yandan son iki ayda yaşanan üye kaybının ise 60 bine yaklaştığı belirtildi.
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