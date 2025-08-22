İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de 'resmen' kıtlık ilan edilecek!

Gazze’deki açlık krizi ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler hakkında net bir rakam vermek oldukça zor. Ancak, çeşitli raporlara ve Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Son yayınlanan bazı haberlere göre, bu sayı 270’in üzerine çıkmış durumda. Bu ölümlerin 100’den fazlasını çocuklar oluşturuyor.





Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin ciddiyetini sınıflandırmak için uluslararası olarak tanınan bir sistem olan BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC) 2004 yılında kurulduğundan bu yana sadece 4 kez kıtlık ilanında kullanıldı, en sonuncusu geçen yıl Sudan’da oldu.





IPC, daha önce Gazze’nin bazı bölgelerinde kıtlığın yaklaştığı konusunda uyarıda bulunmuş olsa da somut verilerin eksikliğini gerekçe göstererek şimdiye kadar resmî bir ilan yapmaktan kaçınmıştı. Ancak bugün Gazze’nin son kalan büyük yerleşim bölgesi ve yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Gazze Şehri’nde resmî olarak kıtlık ilan edilecek.





‘Kıtlık’ daha da yayılacak

IPC’nin resmen kıtlık ilan edebilmesi için hanelerin en az yüzde 20’sinin aşırı gıda kıtlığı yaşaması, çocukların en yaz yüzde 30’unun akut yetersz beslenme sorunu yaşaması ve her 10 bin kişiden ikisinin açlıktan dolayı her gün hayatını kaybetmesi şartları aranıyor.





Britanya merkezle The Telegraph’ın haberine göre; IPC bu sabah Gazze Şehri, çevresindeki üç kasaba ve birkaç mülteci kampından oluşan Gazze ilinde kıtlık yaşandığını açıklayacak. IPC ayrıca kıtlığın eylül ayı sonuna kadar Deyr el Bellah ve Han Yunus’a yayılmasını bekliyor.





IPC, Gazze nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 1,07 milyon kişinin halihazırda gıda güvensizliğinin “acil durum” seviyesinde olduğunu yani ölçeğin ikinci en yüksek seviyesinde olduğunu belirtiyor. Save the Children, Oxfam ve Unicef gibi 21 ortak kuruluştan oluşan IPC, Gazze’de gıda güvenliğinin ağustos ortasından eylül sonuna kadar kötüleşmeye devam edeceğini öngörüyor.





Telegraph tarafından görülen IPC brifinginde bölgenin tarihsel olarak açlık krizleri yaşamış olmasına rağmen, “Orta Doğu bölgesinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiği” belirtiliyor.



