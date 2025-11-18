İnsanlığın 'son yakıtı' keşfedildi: Binlerce yıl yetecek enerji kaynağı

Dünya, onlarca yıldır mükemmel enerji kaynağını arıyor. Ancak kara deliklerden okyanus derinliklerine, hatta uzaya kadar uzanan arayışların cevabı bu defa hiç beklenmedik bir yerden geldi: yerin derinliklerinden.





Bilim insanları, Fransa’nın Lorraine bölgesindeki eski bir kömür havzasında yapılan sondajlarda, büyük miktarlarda doğal hidrojen (beyaz hidrojen ya da altın hidrojen de deniyor) tespit etti.





Her metre kazıldıkça miktarın arttığı, 950 metre derinlikte Avrupa’nın, hatta 'dünyanın en büyük doğal hidrojen yataklarından birinin bulunabileceği' kaydedildi.





Bu bulgular ilk olarak Eco Portal tarafından paylaşıldı.





KENDİLİĞİNDEN OLUŞUYOR

Doğal hidrojen, yerin derinlerindeki bazı kayaçların su ile tepkimeye girmesiyle ortaya çıkıyor ve petrol ile gazda olduğu gibi kaya tabakaları arasında sıkışmış halde kalıyor. Doğal hidrojen bu yönüyle, üretim için enerji gerektiren yeşil hidrojenin aksine, hiçbir endüstriyel işlem gerektirmiyor.





LadBible'da yer alan habere göre, ne yüksek maliyetli teknolojiye ihtiyaç var ne de karbon salımı söz konusu. Sadece del ve çıkar yöntemiyle elde edilebiliyor.





Öte yandan, sadece Fransa’da değil, Mali, Avustralya, İspanya ve ABD’de de doğal hidrojen keşifleri yapıldı. Bilim insanlarına göre bu durum, dünyanın milyonlarca yıldır doğal hidrojen ürettiğini ve bu kaynakların uzun zamandır fark edilmeden saklı kaldığını gösteriyor.





"TÜKENMEYEN BİR KAYNAK OLABİLİR"

İlk tahminlere göre, dünyada trilyonlarca metreküp doğal hidrojen bulunuyor. Daha da çarpıcı olan ihtimal ise şu:





Doğal hidrojen kendi kendini yenileyen bir kaynak olabilir.





Eğer bu hipotez doğrulanırsa, insanlık tarihinin en ucuz ve en sürdürülebilir yakıtı ortaya çıkabilir. Bu da küresel bir enerji devrimini tetikleyebilir.





Fransız ekip daha derinlere inmeye devam ederken, hükümetler ve enerji şirketleri bu gelişmeyi dikkatle izliyor.





Çünkü temiz, bol ve ucuz bir enerji kaynağının keşfi, insanlığın fosil yakıtlardan tamamen kurtulmasının anahtarı olabilir.