İnsanlık için büyük bir adım

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX şirketi, yıllar süren çalışmaların ardından iki astronotu uzaya taşıyacak.





Türkiye saati ile 23:30'da Florida'dan Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Crew Dragon kapsülünün yolculuğunun başarıya ulaşmasının uzay yolculuklarının ticarileşmesi açısından dönüm noktası olması bekleniyor.





FALCON 9 ROKETİ İLE FIRLATILACAK





ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek "Crew Dragon" isimli kapsül, Musk'ın şirketi tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.





Fırlatma işlemi Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek.





Astronotlu kapsülün fırlatma işlemi bugün Türkiye saati ile 23:30'da başlayacak.





Kapsülün fırlatışını ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de takip edecek. Yolculuk, uzay taşımacılığının kamudan özel sektöre geçişi açısından da milat olacak.





ASTRANOTSUZ FIRLATMA BAŞARISIZ OLDU





Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e 4,5 milyar dolar vermişti.





Boeing'in CST-100 Starliner kapsülünü 2021'e kadar fırlatması beklenmiyor.





SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.





2018 yılında Mars'ın yörüngesine Tesla marka otomobili göndermeye çalışan Musk bu deneyinde başarısız olmuş, roket motoru gereğinden fazla ateşlendiği için araç Mars'ı ıskalamıştı.





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Dünyanın dikkat kesildiği fırlatma işlemi SpaceX şirketinin resmi YouTube hesabından takip edilebilir.





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