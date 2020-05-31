İnsanlık için büyük bir adım

Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Floride şehrinde Kennedy Space Center'dan başarılı bir şekilde fırlatılan SpaceX'in Crew Dragon aracındaki astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, SpaceX yayınına bağlanarak seyircileri selamladı.





An itibariyla Orta Doğu'nun üzerinde olduklarını belirten astronotlar, iyi bir gece geçirdiklerini ve biraz uyuyabildiklerini ifade etti.





Astronotlar, Crew Dragon'un içinde bulundukları kapsülüne "Endeavor" ismini verdiklerini belirtmişti.





Crew Dragon, bir özel şirketin uzaya göndermeyi başardığı ilk astronotlu araç oldu.





UZAY İSTASYONUNA ULAŞTILAR





Uzaya ilk insanlı uçuş denemesinde başarılı olan SpaceX firmasına ait "Crew Dragon" isimli uzay mekiği, taşıdığı iki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu ile birlikte Uluslararası Uzay Üssü'ne başarılı şekilde ulaştı.





Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma oldu.





NASA da böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuklarda Rusya'nın roketlerine bağımlılıktan kurtulmuş oldu.





NASA RUSYA'YA PARA ÖDÜYORDU





2011 yılında mürettebatlı uçuş projesini askıya alan NASA, astronotlarını uzay istasyonuna gönderebilmek için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.





Uzay Dairesi her astronot için yolculuk başına 85 milyon dolar ödüyordu.