Samanyolu Haber /Teknoloji / İnsanlık için büyük bir adım /31 Mayıs 2020 21:41

İnsanlık için büyük bir adım

Elektrikli otomotiv endüstrisinde çığır açan Tesla'nın sahibi Elon Musk'a ait SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma oldu.

İnsanlık için büyük bir adım

Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Floride şehrinde Kennedy Space Center'dan başarılı bir şekilde fırlatılan SpaceX'in Crew Dragon aracındaki astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, SpaceX yayınına bağlanarak seyircileri selamladı.

An itibariyla Orta Doğu'nun üzerinde olduklarını belirten astronotlar, iyi bir gece geçirdiklerini ve biraz uyuyabildiklerini ifade etti.

Astronotlar, Crew Dragon'un içinde bulundukları kapsülüne "Endeavor" ismini verdiklerini belirtmişti.

Crew Dragon, bir özel şirketin uzaya göndermeyi başardığı ilk astronotlu araç oldu.

UZAY İSTASYONUNA ULAŞTILAR

Uzaya ilk insanlı uçuş denemesinde başarılı olan SpaceX firmasına ait "Crew Dragon" isimli uzay mekiği, taşıdığı iki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu ile birlikte Uluslararası Uzay Üssü'ne başarılı şekilde ulaştı.

Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma oldu.

NASA da böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuklarda Rusya'nın roketlerine bağımlılıktan kurtulmuş oldu. 

NASA RUSYA'YA PARA ÖDÜYORDU

2011 yılında mürettebatlı uçuş projesini askıya alan NASA, astronotlarını uzay istasyonuna gönderebilmek için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. 

Uzay Dairesi her astronot için yolculuk başına 85 milyon dolar ödüyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnsanlık için büyük bir adım Sonraki Haber >>

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yine polis şiddeti!

Yine polis şiddeti!

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem

Bir tuhaf reklam çalışması: Mizansenle herkesi kandırdı

Bir tuhaf reklam çalışması: Mizansenle herkesi kandırdı

CNN binasının camları kırıldı

CNN binasının camları kırıldı

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in prototipi infilak etti

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:37:48