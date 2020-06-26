Samanyolu Haber /Gündem / İnsanlık için utanç verici bir suç: İşkence /26 Haziran 2020 13:32

İnsanlık için utanç verici bir suç: İşkence

Türkiye’de unutuldu diye bakılan suda boğma, elektrik şoku, cinsel istismar ve tecavüz gibi işkence yöntemleri tekrar hortladı

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"İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme"si, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1984'te kabul edildi ve yeterli sayıda devlet tarafından imzalanmasının ardından 26 Haziran 1987'de yürürlüğe girdi.

Bu tarihten 10 yıl sonra, BM Genel Kurulu, işkencenin tamamen ortadan kaldırılması ve işkence mağdurlarına destek amacıyla 1997'de, 26 Haziran'ı "İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" ilan etti.

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 5'inci ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesine göre, insanlık dışı bir cezalandırma ve yıldırma aracı olarak uygulanan işkence mutlak şekilde yasaklandı.

Ancak insan hakları örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların pek çok ülkede sistematik işkenceye ilişkin ortaya koyduğu raporlar, insan haklarını hiçe sayan işkencenin dünya genelinde önlenemediğini gösteriyor.

 HRD (Human Rights Defenders)  başta Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada işkenceye maruz kalmış kişilerle dayanışma içerisinde olmak için bazı afişler hazırladı . 


 İşkencenin insanlık için utanç verici bir suç olduğuna dikkat çekilen afişlerde  Uluslararası hukuken mutlak bir şekilde yasak olan işkence suçunun zaman aşımı olmadığı vurgulandı 

Türkiye’de unutuldu diye bakılan suda boğma, elektrik şoku, cinsel istismar ve tecavüz gibi işkence yöntemlerine de dikkat çekildi 
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