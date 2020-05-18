İnsanlık ölmüş!

Antalya'da gece yarısı bir apartman girişindeki zillere basan kimliği belirsiz 50 yaşlarındaki erkek yardım istedi.
Daire sahipleri tanımadıkları kişiye kapıyı açmazken, bir süre sonra gelen gürültüyle dışarıya çıktıklarında yardım isteyen kişinin öldüğünü gördü.
Dün gece Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde üzerinde çizgili eşofman ile tişört bulunan 45-50 yaşlarındaki bir erkek, 8 katlı binada oturan daire sahiplerinin zillerini çalarak yardım istedi.
ZİLİ AÇMADILAR, GÜRÜLTÜYÜ DUYUNCA...
Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı ancak ardından duyulan gürültü üzerine dışarıya çıktı. Yardım isteyen kişinin yerde yattığını gören daire sahipleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.
Yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklanmazken, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.