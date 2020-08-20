Samanyolu Haber /Dünya / İnsanlık suçu işledi, 23 yıl sonra Frankfurt Havaalanı'nda yakalandı /20 Ağustos 2020 16:49

İnsanlık suçu işledi, 23 yıl sonra Frankfurt Havaalanı'nda yakalandı

Bosna savaşı sırasında savaş suçlarına karışan ve hakkında uluslararası dosya açılan Hırvat, 23 yıl sonra Frankfurt Havalimanı'nda yakalandı.

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SAMANYOLU HABER - Alman Federal polis tarafından bugün duyurulan gelişmeye göre ABD vatandaşlığına sahip 55 yaşındaki insanlığa karşı suç işlediği tespit edilen Hırvat asıllı kişi tutuklandı. Tag24.de'de yer alan habere göre ismi açıklanmayan ve eski Yugoslavya vatandaşlığı döneminde işlediği suçlar sebebiyle Avrupa'da hakkında arama dosyası bulunan kişi, Chicago'dan Belgrad'a, Frankfurt havaalanı üzerinden aktarma yaparak gidecekti. 

Ancak hakkında daha önce verilen tutuklama emriyle insanlık ve uluslararası hukuka karşı suçlardan dolayı işlem gördü.

Polise göre, zanlı Sırp ordusu saflarında 1993 yılında sivil ya da sivillerin katledilmesi suçuna karıştı. 1997'de Hırvatistan'da on yıl hapse mahkum edilen kişinin şimdi Hırvat makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.
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