İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Test pilotu Paul Stone hava aracının dijital kontrollü uçuş sistemi ve çoklu pervanesinin hava aracının uçuşunu geleneksel helikopterlerden çok daha kolay hale getirdiğini belirtti.







Paris'in bağlı olduğu Ile-de-France bölgesi hava aracının geliştirilmesine mali katkı verenlerden. Bölge Başkanı Valérie Pecresse "Kentsel hava ulaşımı için alçak irtifalı havacılığın gelişimi vaatlerle dolu bir macera" değerlendirmesinde bulundu.















Hedef 2024'te uçan taksi lisansını alabilmek





Volocopter'in İcra Direktörü Dirk Hoke önümüzdeki 18 ay içinde hava aracının lisansı için hazırlıklara başlayacaklarını duyurdu ve Paris'in Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağı 2024 yılında, kısa ticari uçuşlara başlamayı planladıklarını belirtti.









Sekiz pervaneli, büyük bir insansız hava aracına benzeyen test aracı Paris'in dışındaki Pontoise-Cormeilles havaalanından bir yolcu ile havalandı ve yakında diğer hava araçları uçarken kısa bir tur attı.Stone "Bir helikopterde bir kontrolü hareket ettirdiğinizde üç şey olur. Bu bir yandan başınıza vururken, aynı anda karnınızı sıvazlamak gibi bir şey, bir koordinasyon egzersizi. Bu hava aracında ise, bu zorluğu tamamen ortadan kaldırmışlar ve her bir akstaki kontroller çok basit. Bu da aracı uçurmayı kolaylaştırıyor" diye anlattı.Şirket iki koltuklu hava aracının tam otomatik olarak yalnızca yolcular ile uçabilir hale gelmesini amaçlıyor, ancak bunun için altyapı, hava sahası entegrasyonu ve kamuoyunun kabullenmesi gibi birçok adım atılması gerekiyor.