İnsansız Uzay mekiği, 908 gün sonra dünyaya geri döndü!

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Söz konusu mekiğin önceki görevleri gizli tutulsa da, en son görevlerinin Donanma Araştırma Laboratuvarı'nın yeni teknoloji anteninin, ve NASA'nın radyasyon kalkanı malzemelerinin denenmesi olduğu biliniyor.





X-37B mekiği, görevlerinin yanı sıra 2021'de Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın küçük boyutlardaki bir araştırma uydusunu da yörüngeye yerleştirdi.







FalconSat-8 yörüngede, Hava Kuvvetleri Akademisi'nin öğrencilerine aktif görevlerine başlamadan önce benzersiz bir uygulama deneyimi sağlıyor.