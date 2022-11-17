Samanyolu Haber /Teknoloji / İnsansız Uzay mekiği, 908 gün sonra dünyaya geri döndü! /17 Kasım 2022 16:17

İnsansız Uzay mekiği, 908 gün sonra dünyaya geri döndü!

Amerikan Uzay Kuvvetleri, Mayıs 2020'de X37B uzay mekiğini yörüngeye yollamıştı, Kasım'ın 12'si, yani 908 gün sonra, mekik Florida'ya iniş yaptı. 908 gün, insansız ve yeniden kullanılmak için yapılmış bir uzay aracına göre, gerçekten dikkate değer bir süre.

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SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM

Söz konusu mekiğin önceki görevleri gizli tutulsa da, en son görevlerinin Donanma Araştırma Laboratuvarı'nın yeni teknoloji anteninin, ve NASA'nın radyasyon kalkanı malzemelerinin denenmesi olduğu biliniyor.

X-37B mekiği, görevlerinin yanı sıra 2021'de Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın küçük boyutlardaki bir araştırma uydusunu da yörüngeye yerleştirdi.

FalconSat-8 yörüngede, Hava Kuvvetleri Akademisi'nin öğrencilerine aktif görevlerine başlamadan önce benzersiz bir uygulama deneyimi sağlıyor.
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