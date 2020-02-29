İnşattan düşüp hayatını kaybeden KHK'lı öğretmene ''işe iade kararı'' mezarda geldi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra çalıştığı inşaatta iş cinayetinde ölen 14 yıllık öğretmen Aslan Durman, OHAL Komisyonu kararı ile mezarda işe iade edildi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre Şanlıurfa Viranşehir Hürriyet İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yaparken Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Aslan Durman, 14 Nisan 2019’da çalıştığı inşaatta yaşanan çökme sonucu yaşamını yitirmişti. 14 yıllık öğretmen olan Eğitim Sen üyesi Durman’ın ihraç edilmesi sonrasında yaptığı başvuru, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından incelendi. Komisyon, yaklaşık bir sene önce hayatını kaybeden öğretmen hakkında 'mezarda' işine iade kararı verdi.





Durman’ın ardında biri engelli iki çocuğu, ailesi ve arkadaşları kaldı. Durman’ın en yakın arkadaşlarından biri Saadettin Aydoğan Gazete Duvar’a, “Öğretmenlik yaparken inşaatla ilgilenmiyordu. Ölümüne neden olan durum ihraç edilmiş olması…” demişti.





ÖĞRETMEN GÖKHAN AÇIKKOLLU'YU HATIRLATTI





Durman'ın durumu akıllara tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu'yu getirdi. 15 Temmuz sonrasında görevden uzaklaştırılan ve 13 gün tutulduğu gözaltında işkenceyle öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkollu da mezarda işe iade edilmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ölümünden 1.5 sene sonra işe iade edilen Açıkkollu, 13 gün gözaltında kalmış, şeker hastalığı sebebiyle kullandığı ilaçları verilmemiş, kaba dayak sebebiyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Hiçbir suçu olmayan Açıkkolu, hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, Diyanet imamı cenaze namazını kıldırmamıştı. Açıkkolu'ya iade-i itibar verilmezken ölümünden habersiz Milli Eğitim'in işe iade kararı vermesi dikkati çekmişti.