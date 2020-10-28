Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram’a beklenen ‘canlı yayın’ özelliği geliyor /28 Ekim 2020 20:01

Instagram’a beklenen ‘canlı yayın’ özelliği geliyor

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram’a beklenen özellik geliyor. Yeni özellikle artık daha uzun bir süre canlı yayın yapılabilecek. Canlı yayınlar 30 güne kadar arşivlenebilecek. Ayrıca IGTV'ye "Şimdi Canlı Yayında" sekmesi gelecek.

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Instagram’da en fazla bir saat canlı yayın yapılabiliyordu. Canlı yayın yapan kullanıcılar bu durumdan şikayetçiydi. Ancak popüler sosyal medya platformu kullanıcıların beklediği özelliği devreye sokuyor. Artık Instagram’da dört saate kadar canlı yayın yapılabilecek.

Yeni özellik dünya genelinde devreye girse de sadece fikri mülkiyet veya poliçe ihlali bulunmayan hesaplar bu özelliği kullanabilecek.Canlı yayınlar artık 30 güne kadar arşivde de kalabilecek. Bu süre sonrasında videolar kaldırılacak.

Instagram, IGTV uygulamasına ve keşfet sekmesine bir "Şimdi Canlı" kısmı ekleyerek daha fazla canlı video bulunmasını sağlayacak.
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