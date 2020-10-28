Instagram’a beklenen ‘canlı yayın’ özelliği geliyor

Instagram’da en fazla bir saat canlı yayın yapılabiliyordu. Canlı yayın yapan kullanıcılar bu durumdan şikayetçiydi. Ancak popüler sosyal medya platformu kullanıcıların beklediği özelliği devreye sokuyor. Artık Instagram’da dört saate kadar canlı yayın yapılabilecek.







Yeni özellik dünya genelinde devreye girse de sadece fikri mülkiyet veya poliçe ihlali bulunmayan hesaplar bu özelliği kullanabilecek.Canlı yayınlar artık 30 güne kadar arşivde de kalabilecek. Bu süre sonrasında videolar kaldırılacak.





Instagram, IGTV uygulamasına ve keşfet sekmesine bir "Şimdi Canlı" kısmı ekleyerek daha fazla canlı video bulunmasını sağlayacak.