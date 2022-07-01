Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram bir özelliğe veda ediyor: Amaç TikTok’la mücadele /01 Temmuz 2022 08:20

Instagram bir özelliğe veda ediyor: Amaç TikTok’la mücadele

Facebook, WhatsApp ve Messenger ile birlikte Meta bünyesinde olan Instagram, son dönemin gözde sosyal medya uygulaması TikTok'la mücadele için uygulama içinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

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ABD merkezli teknoloji sitesi TechCrunch’ta yer alan haberde, Meta bünyesindeki Instagram’ın, TikTok’la rekabeti artırmak için bir dizi yeniliklere adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Geçen yıl, gençlerin ruh sağlığını etkilediğine dair iç yazışmaların ve belgelerin sızdığı Instagram hakkında atılan iddiada, TikTok’un etkisinin artmasıyla birlikte Instagram’ın bazı yeniliklere gideceği belirtildi.

Instagram’ın bir süre önce yayına aldığı ve TikTok’la rekabet etmek için geliştirdiği Reel isimli kısa video paylaşım alanının etkisini artırmak isteyen yetkililer Instagram’da düz video paylaşımını rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Bu videoların Reel bünyesinde yayınlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Meta sözcüsü konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sözcü, “Instagram’daki video deneyimini basitleştirmek ve geliştirmek için çalışmalarımız ve denemelerimiz devam ediyor” dedi. Instagram’ın kısa video formatı olan Reels 200’nin ikinci yarısında kullanılmaya başlanmıştı.
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