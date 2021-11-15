Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram, canlı yayınlarına yeni özellikler ekleyecek /15 Kasım 2021 20:11

Instagram, canlı yayınlarına yeni özellikler ekleyecek

Instagram, canlı yayın aracına yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Pek çok sosyal medya plaformunun yeni özelliklerini yayınlanmadan önce haber veren teknoloji meraklısı Alessandro Paluzzi platformun yeni özelliği ile ilgili detayları paylaştı.

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İçerik oluşturucuları platformda daha fazla geçirmeleri için çalışmalarına devam eden Instagram, hikayelerde etkileşim kurulması için yeni bir özellik yayınlamaya hazırlanıyor. Paluzzi, uygulamanın içerik oluşturucularının canlı video yaptıklarında moderatör eklemesine izin vermeye çalıştığını bildirdi.

 Paluzzi’ye göre, içerik oluşturucuların yorumları yönetmelerine yardımcı olmak için kim izliyor listesinden bir moderatör seçebilecekler. Ayrıca içerik oluşturucunun izleyicilerden gelen soruları kapatabileceği de belirtiliyor.

Platform, hikayeler üzerinde de bir dizi yenilik için çalışıyor. Paluzzi, kullanıcıların şu anda yalnızca doğrudan mesajlar yoluyla tepki alabilen hikayelerin beğenilmesine izin vermeye çalıştığını belirtti.
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