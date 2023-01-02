Instagram CEO’sundan 2023 açıklaması

Adam Mosseri, zaman zaman çeşitli platformlarda paylaşımlar yaparak şirketin odaklandığı noktaları ve uygulamalara eklenen yeni özellikleri kullanıcılara aktarıyor. Yine bu tür bir paylaşım için kamera karşısına geçen Mosseri, bu kez şirketin 2023 yılında odaklanacağı konuları açıkladı.





Mosseri, insanları daha yaratıcı olmaya teşvik etmek, sevdikleri içerikleri keşfetmelerini kolaylaştırmak ve insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmak istediklerini açıkladı.





2022 yılının başında videoya, mesajlaşmaya, şeffaflığa ve içerik üreticilerin daha fazla gelir elde edebileceklerine odaklanacaklarını söylediğini belirten Mosseri, bu alanlarda önemli adımlar attıklarını aktardı.





2022 yılında Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısının 2 milyarı geçtiğini açıklayan Mosseri, bu gelişmenin kendilerine daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti.