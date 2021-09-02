Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram çöktü /02 Eylül 2021 15:46

Instagram çöktü

Uygulama tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

SHABER3.COM

ABD merkezli ve Facebook çatısı altında bulunan sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcılar bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.

Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı. Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor. Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.

Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.
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