Instagram çöktü

ABD merkezli ve Facebook çatısı altında bulunan sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcılar bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.





Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı. Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.





Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor. Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.





Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.