Samanyolu Haber /Teknoloji / İnstagram çöktü, Meta açıklama yaptı /23 Eylül 2022 09:14

İnstagram çöktü, Meta açıklama yaptı

Meta Platformları, bazı kullanıcıların sosyal medya platformu Instagram'a girmekte sorun yaşadığını ve sorunu en kısa sürede gidermek için çalıştıklarını belirtti.

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Şirket, bazı kişilerin Instagram'a girmekte sorun yaşadığının farkında olduğunu belirttiği açıklamasında özür diledi ve "İşleyişi en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz" dedi.

İnternette gerçek zamanlı yaşanan sorun ve kesintileri duyuran Downdetector adlı siteye sorun bildirenlerin sayısı yaklaşık 11 bin kişiyi buldu. Site sorun bildirenleri sayısının gün içinde 24 bine ulaştığını belirtti. Kullanıcıların yüzde 91'inin platformun mobil uygulamasında sorun yaşadığını kaydetti.

Birçok kullanıcı #instagramdown etiketiyle Twitter üzerinden yaşadıkları sorunları paylaştı.

İstatistikleri derleyen Statista'nın 23 Mayıs 2022 tarihli raporuna göre fotoğraf paylaşma ve sosyal ağ platformu Instagram'ın dünya çapında aylık bir milyar 200 binin üzerinde kullanıcısı var.

Meta Platformları, Facebook, Instagram ve WhatsApp sosyal ağ ve haberleşme uygulamalarını bünyesinde bulunduruyor.
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