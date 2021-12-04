Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram çöktü mü? İnstagram açılmıyor sorunu neden olur? /04 Aralık 2021 20:05

Instagram çöktü mü? İnstagram açılmıyor sorunu neden olur?

İnstagram çöktü mü sorusu, ortaya çıkan ağ hatası dolayısıyla Twitter üzerinde pek çok kullanıcının gündemini oluşturdu.

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İnstagram çöktü mü soruları, akış yenilenemedi hatası ve uygulamanın hiç açılmama sorunu dolayısıyla akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler
Öğle saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan birçok kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, İnstagram'da yaşanan sorun nedir ve ne zaman düzelecek? İşte, İnstagram Çöktü Mü sorusu hakkında kullanıcıların merak ettiği bazı bilgiler

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Akış yenilenemedi hatası, ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme gelen İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. 
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