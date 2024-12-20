Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram’dan flaş yenilik: Rekabet kızışıyor /20 Aralık 2024 12:49

Instagram’dan flaş yenilik: Rekabet kızışıyor

Instagram, kullanıcılarına yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Yapay zeka destekli video oluşturma ve düzenleme özellikleriyle, içerik üreticiler artık üreticiliklerini hiç olmadığı kadar özgürce ifade edebilecek. Bu yenilik, Meta’nın Movie Gen AI modeliyle destekleniyor ve 2025 yılında Instagram kullanıcılarıyla buluşacak.

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Instagram yöneticisi Adam Mosseri, yayınladığı videoda bu çığır açan özelliklerin detaylarını paylaştı. Kullanıcılar, yalnızca metin komutları kullanarak videolarında kıyafetlerini değiştirebilecek, arka planlarını fantastik dünyalara dönüştürebilecek ve hatta görünüm detaylarını kişiselleştirebilecek. Örneğin, bir sahnede karlı bir atmosfer oluştururken bir başka sahnede kendinizi bir animasyon karakterine dönüştürebileceksiniz.

META’NIN MOVİE GEN AI MODELİ INSTAGRAM’A GÜÇ KATIYOR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Meta, Movie Gen yapay zeka modelini ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında tanıtmıştı. Metin komutlarıyla video ve ses oluşturma, düzenleme gibi benzersiz yeteneklere sahip olan bu model, artık Instagram’ın yeni düzenleme araçlarının temelini oluşturacak. İlk duyuruda bu aracın halka açık olmayacağı belirtilmişti, ancak Meta bu stratejiyi değiştirerek güçlü yapay zeka araçlarını herkesin kullanımına sunma kararı aldı.

REKABET KIZIŞIYOR
Meta’nın bu hamlesi, OpenAI ve Adobe’nin benzer yapay zeka modellerine karşı güçlü bir yanıt niteliğinde. OpenAI’ın Sora modeli ve Adobe’nin Firefly video üreticisi çoktan test edilmeye başlanmıştı. Instagram, geniş kullanıcı tabanını ve güçlü entegrasyon özelliklerini kullanarak bu rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

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Bu yapay zeka özellikleri, içerik üreticilere yepyeni bir dünya sunuyor. Ancak, bu araçların halka açık sürümde nasıl bir performans sergileyeceği henüz bilinmiyor. Kesin olan bir şey var ki; kullanıcılar, Instagram’ın sunduğu bu araçlarla saatlerce yaratıcı içerikler oluşturabilecek.

Yapay zeka çağında Instagram’ın bu yenilikçi adımı, içerik oluşturucuların geleceğini şekillendirecek.

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