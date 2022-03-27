Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram’dan yeni özellik: Sesli cevap verilebilecek /27 Mart 2022 12:34

Instagram’dan yeni özellik: Sesli cevap verilebilecek

Uygulamaların yeni özelliklerini 'sızdırmasıyla' bilinen bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını paylaştı.

SHABER3.COM

Instagram, kısa süre önce hikayeler tarafında etkileşimi artırmak için kullanıcıların gördükleri bir hikayeyi beğenmelerini sağlayan yeni bir özellik duyurmuştu. Uygulamaların yeni özelliklerini duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre şirket, yakında hikayelere yanıt vermenin başka bir yolunu ekleyebilir.

Paluzzi’ye göre Instagram, insanların hikayelere yanıt olarak sesli mesaj gönderebilmeleri için çalışıyor. Hatta Paluzzi, yeni arayüz özelliğinin bir ekran görüntüsünü de paylaştı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Paluzzi’nin iddialarına rağmen, Instagram henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Instagram’dan yeni özellik: Sesli cevap verilebilecek Sonraki Haber >>

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu

İslamcı Mahalle neden sessiz

İslamcı Mahalle neden sessiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:48