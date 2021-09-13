Samanyolu Haber /Gündem / Instagram, Erbakan'ın aşı karşıtı açıklamalarını kaldırdı /13 Eylül 2021 23:50

Instagram, Erbakan'ın aşı karşıtı açıklamalarını kaldırdı

Instagram, Fatih Erbakan'ın aşı konusunda yaptığı bilimden uzak açıklamalarının yayınlanmasına izin vermedi.İstanbul'da cumartesi günü düzenlenen aşı karşıtı mitinge bazı siyasi partilerin destek vermesinin ardından bugün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan benzer açıklamalar geldi.

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Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, korona virüsü aşısıyla ilgili gelen bir soruya, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" cevabını verdi. Fatih Erbakan, mRNA teknolojisiyle ilgili ise, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" iddialarında bulundu.

INSTAGRAM İZİN VERMEDİ

Fatih Erbakan'ın bilim karşıtı bu sözleri tartışmalara neden oldu. Instagram, Fatih Erbakan'ın bu sözlerinin bulunduğu paylaşımı 'zararlı ve yanlış bilgiler içerdiği' ve Topluluk Kuralları'na aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı.
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