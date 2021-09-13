Instagram, Erbakan'ın aşı karşıtı açıklamalarını kaldırdı

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, korona virüsü aşısıyla ilgili gelen bir soruya, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" cevabını verdi. Fatih Erbakan, mRNA teknolojisiyle ilgili ise, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" iddialarında bulundu.







INSTAGRAM İZİN VERMEDİ





Fatih Erbakan'ın bilim karşıtı bu sözleri tartışmalara neden oldu. Instagram, Fatih Erbakan'ın bu sözlerinin bulunduğu paylaşımı 'zararlı ve yanlış bilgiler içerdiği' ve Topluluk Kuralları'na aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı.