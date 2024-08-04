Instagram için kritik 48 saat doldu: Kalıcı olarak mı kapatıldı?

INSTAGRAM EKİM AYINDA AÇILACAK MI?

Şimdi tartışma konusu olan bir diğer konu, 10 ya da 11 Ekim 2024'te engelin kalkıp kalkmayacağı. Bunun nedeni, BTK'ye re'sen erişim engeli verilmesine ilişkin düzenleme maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması ve bu konuda da 9 aylık bir uyum süresi tanınması.

Instagram'ın BTK tarafından re'sen engellenmesinin mahkeme kararıyla tasdiklenmesi için yasal süre olan 48 saat doldu ancak bir gelişme olmadı. 'Katalog suçlar' tanımının kalıcı engellemeye yol açabileceği belirtiliyor.Instagram'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),tarafından mahkeme kararı olmaksızın re'sen erişime engellenmesi sonrası mahkeme kararı çıkarılması için verilen 48 saatlik hukuki süre doldu. Ancak 48 saat içinde sulh ceza hakimliği üzerinden alınması gereken mahkeme kararı henüz gelmedi; Instagram da buna rağmen hâlâ açılmadı.CNBC-e'nin kaynaklarına göre bu durum, re'sen kapatma kararının "katalog suçlar" kapsamında alınması sonrasında, kapalılık hali için "mahkeme kararı alma zorunluluğunun ortadan kalktığı" şeklinde yorumlanıyor.Mevcut yasal düzenlemeye göre alınan erişim engelleme kararının 3 Ağustos 2024 saat 03.00'e kadar sulh ceza hakiminden onay alması gerekiyordu. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı "katalog suçlar" açıklaması, bu denklemi değiştirdi. Gelinen noktada, re'sen kapatma kararının katalog suçlar kapsamında alınmasının mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı, kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.Eğer Instagram'ın kalıcı olarak kapatılmasına yol açabilecek mahkeme kararı olmazsa ne olacaktı? Bu durumda re'sen alınan engelleme kararı için geçerli süre olan 48 saat dolduğunda Instagram'a erişim engeli 4 Ağustos 03.00 civarında otomatik olarak kaldırılacak ve platforma erişim yeniden açılmış olacaktı.Normal şartlarda eğer kalan saatler içerisinde sulh ceza hakimi erişimin engellenmesine devam kararı açıklarsa bu durumda Instagram'a erişim engeli mahkeme yoluyla kalıcı hale gelebilecekti.Şu ana kadar bir mahkeme kararı açıklanmamış olmasının sebebi olarak Instagram'ın platform sahibi olan META'nın kamunun beklediği "yerel yasalara uyum" hamlelerini gerçekleştirmesinin beklenmesi gösteriliyordu. "Kanuna uyum" ifadeleri aslında Bakan Uraloğlu'nun dünkü açıklamalarında yer alan ifadeler. Yani META, eğer "yerel yasalara uyum" için gerekli önlemleri alırsa bu durumda herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın BTK'nın platforma erişimi yeniden açması bekleniyordu.Fakat META cephesinden ne BTK'nın erişim engelleme kararına yönelik ne de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "META'yı uyardık, yanıt alamadık" açıklamalarına yönelik herhangi bir duyurusu ya da açıklaması kamuoyuna yansımış değil.Bazı hukukçulara göre, 10-11 Ekim'de bu madenin iptali ile otomatikman Instagram'a bu yetki kapsamında getirilen erişim engeli de kaldırılabilir. Öte yandan, TBMM'den o tarihe kadar yeni bir düzenlemeyle bu yetkiyi yeniden BTK'ye veren bir yasa çıkarılırsa durumun farklı olacağı da belirtiliyor.