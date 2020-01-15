Samanyolu Haber /Dünya / Instagram İran'a 'ABD yasalarına uygun' yaptırım uygulamaya başladı /15 Ocak 2020 11:58

Instagram İran'a 'ABD yasalarına uygun' yaptırım uygulamaya başladı

Instagram ve Facebook’un, Washington’ın İran’a uyguladığı yaptırımlara uyarak, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’ye destek içeren sesli mesajları kaldırdığı belirtildi.

SHABER3.COM

Geçen yıl Nisan ayında ABD Başkanı Trump’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu ‘yabancı terör örgütü’ olarak sınıflandırıldığını açıklamasının ardından Instagram İran Devrim Muhafızları Komutanı olan Süleymani’nin kişisel hesabını kapatmıştı.

Facebook sözcüsü, CNN Business’a yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu ve liderliğini tanımlaması da dahil olmak üzere ABD yaptırım yasaları altında çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre de İran hükümeti Instagram'a karşı ülke çapında yasal işlem çağrısında bulundu. Hatta hükümet, uygulamanın kullanıcılarının şirketin kaldırdığı mesajların örneklerini sunmaları için bir de web portalı oluşturdu.

Öte yandan İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei de konuyla ilgili Twiiter üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram'ı kınayarak, platformun eylemlerini "Demokratik olmayan ve utanmaz bir eylem" şeklinde nitelendirdi.

Instagram, İran'da engellenmeyen birkaç Batılı sosyal medya platformundan biri. Facebook ve Twitter ise engelleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Instagram İran'a 'ABD yasalarına uygun' yaptırım uygulamaya... Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:14