Instagram İran'a 'ABD yasalarına uygun' yaptırım uygulamaya başladı

Geçen yıl Nisan ayında ABD Başkanı Trump’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu ‘yabancı terör örgütü’ olarak sınıflandırıldığını açıklamasının ardından Instagram İran Devrim Muhafızları Komutanı olan Süleymani’nin kişisel hesabını kapatmıştı.







Facebook sözcüsü, CNN Business’a yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu ve liderliğini tanımlaması da dahil olmak üzere ABD yaptırım yasaları altında çalışıyoruz" şeklinde konuştu.







İran devlet medyasında yer alan haberlere göre de İran hükümeti Instagram'a karşı ülke çapında yasal işlem çağrısında bulundu. Hatta hükümet, uygulamanın kullanıcılarının şirketin kaldırdığı mesajların örneklerini sunmaları için bir de web portalı oluşturdu.





Öte yandan İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei de konuyla ilgili Twiiter üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram'ı kınayarak, platformun eylemlerini "Demokratik olmayan ve utanmaz bir eylem" şeklinde nitelendirdi.





Instagram, İran'da engellenmeyen birkaç Batılı sosyal medya platformundan biri. Facebook ve Twitter ise engelleniyor.

