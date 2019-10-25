Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram o fotoğraflara sınırlama getirmeye hazırlanıyor /25 Ekim 2019 22:52

Instagram o fotoğraflara sınırlama getirmeye hazırlanıyor

Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Söz konusu özelliğe göre kullanıcıların yakın bir zamanda takip etmedikleri Instagram hesaplarının paylaştığı fotoğraflarını göremeyecekleri bir özellik devreye sokuluyor.

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En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcıların yakın bir zamanda takip etmedikleri Instagram hesaplarının paylaştığı fotoğraflarını göremeyecekleri bir özelliği devreye sokuyor. 

BirGün'ün haberine göre, daha önce de takip edilen kişilerin beğendiği, yorum yaptığı ve arkadaş olduğu kişileri görebildiğiniz Takip sekmesi platformdan kaldırılmıştı. Bunun sebebi olarak ise kullanıcıların etkileşimlerinin her zaman görünür olmasını istemeyebilecekleri gösterilmişti.

Şirket, bu kez de kullanıcıların takip etmedikleri hesaplara bakmasına sınırı getiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook yönetimi, kullanıcıların iyi bir deneyim yaşamalarının istendiğini, toplumun bir parçası olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Instagram'a yakın kaynaklar, hesabına giriş yapmamış kullanıcıların dışarıdan 'misafir' olarak hesaplara bakmasına sınırlama getirileceğine dikkat çekerken, hesabına bağlı olanlar için bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ancak bazı iddialara göre Instagram'da takip edilmeyen hesapların paylaştığı fotoğraflara hangi şartta olursa olsun bakılamayacak; sadece birkaç fotoğraf ekrana yansıyacak. Bu durumun ise takip etme zorunluluğu oluşturması bekleniyor.
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