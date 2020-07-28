Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram ön kameradan kullanıcıları mı izliyor? /28 Temmuz 2020 21:53

Instagram ön kameradan kullanıcıları mı izliyor?

Bazı iPhone kullanıcılarının Instagram programındayken telefonun ön kamerasının otomatik olarak aktif hale geldiği şikayetinde bulunduğu belirtiliyor.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre bazı iPhone kullanıcılarından Instagram uygulamasının kendiliğinden telefonun ön kamerasını etkinleştirdiği yönünde şikayetler geldi. iOS 14’ün beta sürümünün olduğu cihaz sahipleri Instagram'ı kullanıcıları takip etmekle suçladı.

Sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram’ın, cihazın ön kamerasını otomatik olarak etkinleştirdiği belirtildi. The Verge’in aktardığına göre, iOS 14’ün beta sürümünün yüklendiği iPhone akıllı telefonlarının sahipleri, Instagram uygulamasını izin almadan ön kamerayı etkinleştirerek kullanıcıları takip etmekle suçladı.

iOS 14’ün beta sürümü, kullanıcıları çalışan kamera veya mikrofon konusunda uyarıyor. Kullanıcılar, Instagram’da fotoğraflara bakarken bile uyarı aldıklarına dikkat çekiyor.

Instagram tasarımcıları, bu durumu uygulamadaki hataya bağladı ve uzmanların bu hata üzerinde çalıştığını açıkladı. Uygulamanın, ancak kullanıcının istediği zaman ön ve arka kamerayı açtığı temin edildi.
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