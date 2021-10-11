Instagram uzun vakit geçirenlere uyarı gönderecek

Facebook’un sahibi olduğu Instagram çocuklara özel uygulama çıkaracağını duyurarak tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından özel sürümden vazgeçen Instagram yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.







Instagram şimdi de gençleri korumak için bir adım geliyor. Yapılan resmî açıklamaya göre platforma yakında bir “ara ver” uyarısı eklenecek. Teknoloji sitesi LOG’da yer alan habere göre, Instagram’ın bu sayede amacı, gençleri uygulamadan biraz olsun uzaklaştırmak ve gerçekliğe döndürmek olacak.





ATILACAK HER ADIM ÖNEMLİ





Gençlerin ruh sağlığına platformun hiç iyi gelmediğini açık olarak bildiği ancak buna önlem almadığı iddia edilen Facebook, bunu resmen kabul etmiyor ancak gelecekte bu duruma daha fazla önem verecek gibi görünüyor.





Bu arada yeni dönemde gençlerin sürekli olarak maruz kaldığı zararlı içerikleri de belirleyecek Instagram, gençlere bu içeriklere bakmaması konusunda uyarılarda da bulunacak. Bu henüz tam olarak nasıl olacak bilinmiyor ancak süreçte atılan her adım gelecek için önemli görünüyor.