Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’nın geliri ilk kez düştü

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak faaliyet gösteren Meta Platforms, resesyon endişeleri ve rekabet kaynaklı baskıların dijital reklam satışları üzerinde baskı oluşturmasıyla dün ilk kez çeyrek dönem gelirinde düşüş bildirdi ve ekonomik tahminlerini aşağı yönde revize etti.





Kaliforniya merkezli şirketin hisseleri işlem saatleri dışında yaklaşık yüzde 4.6 geriledi.





’26 MİLYAR DOLARA DÜŞECEK’ TAHMİNİ

Meta, üçüncü çeyrekte gelirinin 26-28.5 milyar dolara düşeceğini tahmin ettiğini açıkladı. Gerçekleşmesi durumunda, şirket art arda iki yıl gelir düşüşü bildirmiş olacak.





Şirketin, neredeyse tamamı reklam satışlarından oluşan toplam geliri 30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 29.1 milyar dolar seviyesinden 28.8 milyar dolara geriledi.





Meta bünyesinde bulunan ve dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’un ikinci çeyrekte aylık aktif kullanıcıları analist beklentilerinin hemen altında kalarak 2.93 milyar olarak açıklandı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 arttığı görüldü.





DOLARIN GÜÇLENMESİ BASKI OLUŞTURUYOR

Platformun günlük aktif kullanıcı sayısı ise beklentilerin üzerinde kalarak 1.97 milyar olarak açıklandı.





Doların güçlenmesi, diğer para birimleri ile gerçekleşen satışların dolar açısından daha az değer alması nedeniyle birçok küresel şirkette olduğu gibi Meta’nın da gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor.





Meta, mevcut kur seviyeleri nedeniyle üçüncü çeyrekte yüzde 6 gelir düşüşü beklediğini belirtti.





Öte yandan, ABD’nin teknoloji devleri Microsoft ve Google’ın ana şirketi Alphabet’in toplam geliri ikinci çeyrekte yüzde 13 artarak 69,7 milyar dolar olmuştu. Teknoloji devinin faaliyet kâr marjları da bir yıl öncesine göre yüzde 3 düşerek yüzde 28’e gerilemişti.