Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta erişim sorunu

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meta şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformları Instagram ve Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, erişim sorunu yaşanıyor.



Downdetector sitesindeki bilgilere göre erişim sorunu küresel çapta yaşanıyor.



X hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" dedi.



Erişim sorununun ardından X platformunda "WhatsApp" ve "instagramdown" başlıkları gündem oldu.