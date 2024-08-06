Samanyolu Haber /Gündem / Instagram yasağı fenomenler ile markaları birbirine düşürdü: /06 Ağustos 2024 15:43

Instagram yasağı fenomenler ile markaları birbirine düşürdü:

Dünyada en çok Instagram kullanan beşinci ülke konumundaki Türkiye'de yasak 4. gününde. Instagram yasağı fenomenlerle reklamını yaptıkları firmaları karşı karşıya getirdi. Bir perakende zincirinin pazarlama müdürü, fenomenlerin kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye'de 4 gündür Instagram'a erişim kapalı. Instagram'ın kapatılması beraberinde bir çok sorunu getirdi. Yasakla birlikte bazı vatandaşların tatil rezervasyonlarını iptal ettiği belirtilirken, düğün tarihlerini değiştirenler bile var.

Instagram'dan reklam yaparak para kazanan fenomenler de bu durumdan çok dertli. Türkiye’de 200 bin civarında influencer ve fenomen bulunuyor. Şirketler sadece Instagram tanıtımlarına ortalama yıllık 7 ila 10 milyon TL gibi bir bütçe ayırıyor. Bazı firmaların fenomenler ile anlaşmalarını fesh etmek istediği bazılarının ise sözleşmede revizyon talep ettikleri öğrenildi. Şirketlerin taleplerine karşılık ise bazı fenomenlerin yanıtı 'tehdit' oldu.

'MAHKEMELİK OLACAĞIZ'

Bir perakende zincirinin pazarlama müdürü Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Biz 40’a yakın fenomen/influencer ile çalışıyoruz. 3-6 veya yıllık sözleşmeler yapıyoruz. Instagramın kapanması ile iş birlikçilerimiz ile yeniden masaya oturmak istedik. Bazıları ile sözleşmeyi bitirmek bazıları ile de revizyona gitme talebinde bulunduk. Ancak karşılaştığımız tepkiler hoş olmadı. Çoğu bizleri tehdit etti. Mahkemeye taşınacak süreçler yaşıyoruz” dedi.

'MADDİ ZARARIN TAHSİLİ UZUN SÜRÜYOR'

Avukat Semin Temizöz “Bu gibi durumlarda şirketlerin de yayıncıların da karşılıklı dava açma hakları bulunuyor. Daha önce bu gibi durumlarla karşılaştık. Ağırlıklı olarak şirket lehine kararlar çıkıyor. Ancak oluşan tazminatın veya şirketin bu süreçten ettiği maddi zararın tahsili uzun sürüyor” diye konuştu.
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