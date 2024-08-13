Samanyolu Haber /Gündem / Instagram yasağını eleştirdi, tutuklandı /13 Ağustos 2024 10:02

Instagram yasağını eleştirdi, tutuklandı

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engeli hakkındaki soru üzerine hükümeti eleştiren Dilbura Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen genç kadın, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı...

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Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan Dilbura Y., Instagram yasağını eleştirdi.

Genç kadın, "21. yüzyılın göbeğinde parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek o da babasının ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutuyorum? Utanmasa 40'ını da biz çıkartacağız" ifadelerini kullandı

TUTUKLANDI

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura Y., hakkında, tutuklu yargılanma kararı verildi. Dilbura Y., kararın ardından adliyeden cezaevine sevk edildi.
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