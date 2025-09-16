Samanyolu Haber /Gündem / Instagram yasağını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu’na beraat /16 Eylül 2025 19:02

Instagram yasağını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu’na beraat

İzmir’de Instagram yasağını eleştirdiği sokak röportajı nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, istinaf mahkemesi tarafından beraat etti.

SHABER3.COM

İzmir’de bir sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için “cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, istinaf mahkemesince beraat etti.

Geçen yıl İzmir’de Tüylü Mikrofon adlı YouTube kanalına verdiği röportajda Instagram’a erişim engelini eleştiren sözleri nedeniyle önce tutuklanan, ardından tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında açılan dava sonuçlandı.

İzmir 62. Asliye Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kayserilioğlu için istinaf mahkemesi beraat kararı verdi.

Kayserilioğlu daha önce aynı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan da yargılanmış, fakat bu suçtan da ceza almamıştı.

Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı” ifadelerini kullandı.
Kayserilioğlu ne demişti?

Röportajda Instagram yasağını eleştiren Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik sert ifadeler kullanmış, bu sözler üzerine hakkında hem “cumhurbaşkanına hakaret” hem de “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından davalar açılmıştı.
