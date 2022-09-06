Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a 405 milyon euroluk ceza /06 Eylül 2022 10:57

Instagram'a 405 milyon euroluk ceza

İrlanda’daki denetleyici kurumlar, Instagram’ın çocukların veri gizliliğini ihlal ettiğini belirterek şirkete 405 milyon euro ceza kesti.

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Instagram, çocukların telefon numaraları ve e-posta adreslerinin kamuya açık bir hale gelmesine seyirci kalmakla suçlanıyordu. Bazı çocukların, profillerini ziyaret eden kişilerin sayısını görmek gibi analiz araçlarına erişebilmek için hesaplarını ticari hesaba dönüştürdüğü, fakat bunu yaparken verilerinin kamuya açık hale geleceğini bilmediği belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; İrlanda Veri Koruma Komiserliği (DPC), Instagram’ın çocukların veri gizliliğini ihlal ettiğini belirterek şirkete 405 milyon euro ceza kesti.

DPC, çok sayıda büyük teknoloji şirketini denetliyor. Bu, DPC’nin bugüne kadar verdiği en büyük ceza oldu. Geçen yıl da WhatsApp’a 225 milyon euro ceza vermişti.

Instagram’ın sahibi Meta ise karara itiraz etmeyi planladıklarını açıkladı.

Bu, İrlanda’daki denetçilerin Meta’ya verdiği üçüncü ceza oldu.

Şirket, şikayete konu olan özelliğin geçen yıl değiştirildiğini açıkladı ve ekledi:

“Uygulamaya 18 yaşın altında kaydolan herkesin hesabı gizli olarak açılıyor ve bu sayede sadece tanıdıkları insanlar onları görebiliyor. Bir çocuk onları takip etmiyorsa yetişkinler çocuklara mesaj atamıyor.”
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