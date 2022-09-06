Instagram'a 405 milyon euroluk ceza

Instagram, çocukların telefon numaraları ve e-posta adreslerinin kamuya açık bir hale gelmesine seyirci kalmakla suçlanıyordu. Bazı çocukların, profillerini ziyaret eden kişilerin sayısını görmek gibi analiz araçlarına erişebilmek için hesaplarını ticari hesaba dönüştürdüğü, fakat bunu yaparken verilerinin kamuya açık hale geleceğini bilmediği belirtiliyor.





BBC Türkçe’nin haberine göre; İrlanda Veri Koruma Komiserliği (DPC), Instagram’ın çocukların veri gizliliğini ihlal ettiğini belirterek şirkete 405 milyon euro ceza kesti.



