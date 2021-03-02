Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a 'canlı oda' özelliği eklendi /02 Mart 2021 15:23

Instagram'a 'canlı oda' özelliği eklendi

Sosyal medya devleri arasındaki rekabet büyürken Instagram, Clubhouse uygulamasında bulunan 'canlı oda (live room)' özelliğini eklediğini duyurdu. Instagram, bu yeni özelliği ile Clubhouse'daki 'oda' konseptini platformuna taşırken, canlı yayınlarda konuşmacı sayısını 4'e çıkardı.

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Instagram, yeni bir güncelleme ile Clubhouse uygulamasında da olan ve 4 konuşmacının bulunduğu canlı yayına olanak tanıyan 'canlı oda (live room)' özelliğini ekledi. Bu özelliğin Instagram platformuna taşınması, Instagram'da etkileşimin çoğalacağı ve dörtlü grupların ortak canlı yayın yapabileceği anlamına geliyor. 



Canlı odalar aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı da yaratıyor. Bu özellik ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri hesaplara destek olmak için 'rozet' satın alabiliyor ya da 'alışveriş' ve 'canlı bağış toplama' özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.  

Instagram tarafından yapılan açıklamada, canlı yayınlara daha fazla etkileşim özelliği ekleneceği de belirtildi.

Şirket, önümüzdeki aylarda moderatör kontrolleri ve ses özelliklerini de ekleyeceğini duyurdu. Bu açıklamadan hareketle, gelecek aylarda Clubhouse benzeri özelliklerin platformda yerini alacağı tahmin ediliyor.
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