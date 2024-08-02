Samanyolu Haber /Gündem / Instagram'a erişim engeli e-ticareti vuracak: Günlük 1,9 milyar TL’lik kayıp /02 Ağustos 2024 16:24

Instagram'a erişim engeli e-ticareti vuracak: Günlük 1,9 milyar TL’lik kayıp

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesi e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık kayba neden olacak.

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Sözcü'den Gülben Dikmen'in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi.

BTK'nın sitesinde yapılan açıklamada, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Instagram erişim kısıtlamasının e-ticareti derinden etkileyeceği kaydedildi.

GÜNLÜK 1,9 MİLYAR TL'LİK CİRO KAYBI

Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, e-ticaretin yüzde 10’unu sosyal medyanın oluşturduğunu belirterek, Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette günlük 1,9 milyar TL’lik bir ciro kaybı anlamına geldiğini söyledi.

"Doğrudan sosyal medya platformlarında gezinerek alışveriş yapmak, artık e-ticaretin yeni normallerinden biri" diyen Ekmekçi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"E-ticaretin yüzde 10’unu sosyal medya oluşturuyor. Türkiye perakendesinin yüzde 2’si ise doğrudan sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Indirekt olarak influencerların platformlara yarattığı ciro yüzde 8 civarında.

E-ticarette sosyal medya üzerinden gerçekleşen ticaret trafiği direkt olarak günde 931 milyon TL, indirekt olarak günde 978 milyon TL’yi buluyor. Instagram’ın kapatılması da toplamda 1,9 milyar TL’lik bir ciro kaybı anlamına geliyor."

48 SAAT KRİTİK

Instagram'a yönelik erişim kısıtlamasının ne zaman kalkacağına dair sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekmekçi, "BTK'nın 48 saat içerisinde mahkeme kararı alması gerekiyor. Artık süreç mahkemenin inisiyatifinde, mahkeme kararı alırsa erişim engeli devam edecek ve mahkeme süreci başlayacak" dedi.

Ekmekçi, eğer mahkeme kararı alınmazsa erişim engelinin kalkacağını söyledi.

'ALTERNATİF YOK'

Ayrıca Ekmekçi, sürecin uzaması durumunda e-ticaretin şu an için Türkiye'de alternatifi olmadığını söyledi.

İnsanlar için Instagram ve Instagram üzerinden satış ve reklam yapmanın günlük hayatın bir parçası olduğunu belirten Ekmekçi, erişim kısıtlamasının uzaması durumunu 'çok dramatik bir değişim' olarak değerlendirdi.

Ekmekçi, 'e- ticaret için bugünden yarına geçilebilecek bir platform yok" dedi.
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