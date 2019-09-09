Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor /09 Eylül 2019 22:29

Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Erişim sorununun ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yaşandığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki Instagram kullanıcılarının, uygulamaya erişim konusunda sorun yaşadığı bildirildi.

Bağımsız gözlemci DownDetector'un aktardığına göre, ABD ve Avrupa ülkelerinde Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar, hesaplarına erişemediklerini söylerken yaşanan erişim sıkıntısının sebebi henüz bilinmiyor.

Instagram'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Facebook'un sahip olduğu ücretsiz fotoğraf paylaşım uygulamasına son aylarda sık sık erişim sorunları yaşandığı bildiriliyordu.
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