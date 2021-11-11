Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a 'Mola ver' özelliği geliyor /11 Kasım 2021 19:45

Instagram'a 'Mola ver' özelliği geliyor

Artık sosyal medya uygulaması Instgram belirli bir süre geçirdikten sonra sistem ara vermeniz konusunda sizi uyaracak.

SHABER3.COM

Genellikle vakitlerin çoğu sosyal medyada geçiyor. Bazı akıllı telefon ara yüzünde günlük uygulama kullanımlarınızı takip edebileceğiniz ve hatta sınırlayabileceğiniz özellikler yer alıyor.

Donanımhaber’in bilgilerine göre, Instagram kendi içerisinde bir mola özelliğini kullanıma sundu. Mola Ver adıyla geliştirilen bu özellik kullanıcının belirlediği bir süre sonunda mola vermesi için uyarı yapıyor.

Ayarlar menüsünden aktif etmesi gereken özellik 10, 20 ve 30 dakikalık seçenekler sunuyor.Mola Ver özelliği Aralık ayında küçük bir grupla testlere başlıyor. İşler yolunda giderse bir veya iki ay sonra yaygın kullanıma sunulacak.
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