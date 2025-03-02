Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a rakip geldi: İşte yeni sosyal medya plormu ve özellikleri /02 Mart 2025 14:15

Instagram'a rakip geldi: İşte yeni sosyal medya plormu ve özellikleri

Yeni nesil sosyal medya platformu Flashes erişime açıldı. Instagram'a rakip görülen platformu ilk günden binlerce kişi kullanmaya başladı. Peki, Flashes kullanıcılarına neler sunuyor?

SHABER3.COM

Instagram'a rakip yeni sosyal medya platformu "Flashes", iOS kullanıcıları için erişime açıldı. Flashes, ilk 24 saat içinde 30 bin kullanıcı tarafından indirildi. Bluesky ekosisteminde hızla yükselen sosyal medya platformlarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Şu anda 40 bin 500 indirmeye ulaşan uygulamanın üreticisi Sebastian Vogelsang, finansman görüşmelerini sürdürdüğünü duyurdu.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ
Yeni nesil sosyal medya platformu Flashes, kullanıcılarına içerik akışlarını daha kişisel bir şekilde şekillendirme imkânı tanıyor. Bluesky ekosistemindeki 50 binden fazla özel akıştan (feed) herhangi birini seçerek, her kullanıcı kendi ilgi alanlarına göre bir içerik deneyimi oluşturabiliyor. Flashes, bu özgürlük sayesinde sadece platform içinde değil, aynı zamanda Bluesky ekosisteminde de içerik paylaşımına olanak tanıyor.

Flashes, özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve sanatçılar için sunduğu özel özelliklerle dikkat çekiyor. Uygulama, "Portföy Modu" sayesinde kullanıcıların profillerinde hangi görsellerin ön plana çıkacağına karar vermelerini sağlıyor, böylece içerikler daha etkileyici ve profesyonel bir şekilde sergilenebiliyor. Instagram’a benzer filtre seçeneklerinin yanı sıra, sanatçılara yönelik özel akışlar da Flashes’teki ayrıcalıklı özellikler arasında yer alıyor. Bu yenilikçi platform, içerik üreticilerine daha fazla özgürlük ve özelleştirme fırsatı sunarak sosyal medya deneyimini bir adım öteye taşıyor.
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