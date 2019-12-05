Instagram'a yaş sınırı

Çocuk güvenliği politikalarına uymaması nedeniyle eleştirilen sosyal medya uygulaması Instagram, uygulamaya kaydolacak kullanıcılarına 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı.







Yayınlanan yeni gelişmelere göre, Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi.





Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında "Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram'a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak" ifadelerine yer verildi.





Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevirimiçi Gizliliğini koruma Yasası'yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor.





Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi.