Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a yeni özellik /19 Eylül 2019 16:41

Instagram'a yeni özellik

Instagram kullanıcılarının merakla beklediği o özellik devreye girdi. Kullanıcılar ileri tarihli planlama yapabilme imkânına kavuştu.

SHABER3.COM

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunuyor. Instagram'da ileri tarihler için gönderi planlanabilecek.

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. 

Şahsi hesaplardan çok sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik bütün Instagram kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

ÖZELLİK İÇİN NELER YAPILMALI?

Öncelikle kullancınını Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olması gerekiyor.

Ardından sayfayı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklanacak.

Sonraki bölümde, "Zamanla" seçeneği ile gönderinin hangi tarihte yayımlanması isteniyorsa o tarih planlanabilecek.

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