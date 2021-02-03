Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a yeni özellik /03 Şubat 2021 10:17

Instagram'a yeni özellik

Sosyal medya platformu Instagram'a çeşitli sebeplerle silinmiş fotoğrafların 30 gün içinde geri yüklenebilmesini sağlayan bir özellik geldi.

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Sosyal medya platformu Instagram’a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik dikkati çekti. Yeni özellikle uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen fotoğraflar kurtarılabilecek.

Instagram, kullanıcıları silse dahi tüm mesajları 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istenildiği takdirde geri yüklenmesine imkân tanıyacak.

SON SİLİNMİŞ BUTONU

24 saat boyunca görünür olan story (hikâye) paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak. 

Paylaşıldığında silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikâyeler arşivde yer almaya devam edecek.

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş'e tıklayarak ulaşılabilecek.
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