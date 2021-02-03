Instagram'a yeni özellik

Sosyal medya platformu Instagram’a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik dikkati çekti. Yeni özellikle uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen fotoğraflar kurtarılabilecek.







Instagram, kullanıcıları silse dahi tüm mesajları 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istenildiği takdirde geri yüklenmesine imkân tanıyacak.





SON SİLİNMİŞ BUTONU





24 saat boyunca görünür olan story (hikâye) paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak.





Paylaşıldığında silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikâyeler arşivde yer almaya devam edecek.





Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş'e tıklayarak ulaşılabilecek.