Instagram'da büyük tehlike: 'Mağdurlar artıyor'

Linke tıklayanların hesapları anında çalınırken, coin şirketine yatırım yapıldığı ve bu yatırımı 4'e, 5'e hatta 10'a katladıklarını gösteren dekontlar da paylaşılarak kişinin takipçilerine de ulaşılıyor.







Hesapları çalınan kişilerin bir kısmından yüklü miktarda para çekilirken, şirket sahibi olduğu iddia edilen Koray adlı kişinin, kullanıcının takip ettiği kişilere de aynı şirkete yatırım yapmaları için mesaj attığı görüldü.





Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Naci Ünal, bu paylaşımları yapan insanların; korkuları, endişeleri, açgözlülükleri, merakları, başkalarına yardım etme isteği gibi kişilik profillerini çıkarabildiğini söyledi.





Ünal, "Dolandırıçılar link aracılığıyla sahte sitelere yönlendiriyor. Kimlik numarası, banka hesap numarası, bankacılık şifrelerin yine size girdirerek kişisel tüm şifrelerinizi ele geçiriyor" dedi.





Bu tür siber saldırıların "oltalama" olarak adlandırıldığını aktaran Ünal, "Amaç kişisel verilere ulaşmak ve onları kullanılamaz hale getirmek. Oluşturulan şifrenin çözülmesi için fidye istenmesine kadar gidebilen süreçlerle karşılaşılması da mümkün" dedi.