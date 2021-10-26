Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'daki o buton kaldırıldı /26 Ekim 2021 22:35

Instagram'daki o buton kaldırıldı

Instagram, IGTV butonunu uygulamanın ana sayfasından kaldırdı. Instagram'ın video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Instagram, ana sayfasından IGTV uygulamasını kaldırma kararı aldı.

Instagram, IGTV butonunu uygulamanın ana sayfasından kaldırdı. Instagram'ın video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi.

Bugüne kadar uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kullanımdan kaldırdı. Ancak butonun kaldırılması bu özelliğin kapandığı anlamına gelmiyor.

Kullanıcılar yine IGTV için videolu içerikler paylaşmaya devam edebiliyor.

Uygulamanın sahibi olan Facebook, konuyla ilgili açıklamasında insanların bu butona çok az tıkladığını belirterek böyle bir adım attıklarını duyurdu.


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