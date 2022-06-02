Samanyolu Haber /Teknoloji / İnstagram'dan bir 'garip' yenilik daha /02 Haziran 2022 09:21

İnstagram'dan bir 'garip' yenilik daha

Mobil geliştirici olan Alessandro Paluzzi, bu kez de Instagram üzerinde yapılan yeni bir güncellemeyi paylaştı. Artık Instagram'da kişilerin profilini tek tıkla büyük göstermek mümkün olacak.

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ShiftDelete'in haberine göre, alınan bilgilere göre; mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram’ın profil fotoğraflarını uzun dokunarak genişletmelerine izin veren bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu özellik, özellikle kullanıcılar tarafından platformun en büyük eksikliklerinden biri olarak yer alıyordu.

Paluzzi, fotoğraf büyütme özelliğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Aynı zamanda özelliğin beta test kullanıcılarına da açılmadığını belirtti. Bu nedenle özelliğin nasıl olacağına dair pek çok bilgi yer almıyor.

Paluzzi’nin Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, kullanıcılar tek bir adımla fotoğrafları görecek. Bunun için yapmaları gereken tek şey, bir kullanıcının profil resmine uzun süre dokunmak. Sonuç olarak ise profil fotoğrafını büyük haliyle görebilmek mümkün olacak.



Bu etkili özelliğin yanı sıra Instagram, farklı özellikler üzerinde de çalışıyor. Bunlardan bir tanesi, kullanıcıların en sevdikleri gönderileri profili üst kısmına sabitlemesi oluyor. Sabitleme özelliği ise akıllara Twitter’ı getiriyor. Aynı zamanda Retweet’e benzer olarak repost özelliği de geliyor. Böylece kullanıcılar, başkalarının gönderisini tek adımla profillerinde gönderi olacak yayınlayacak.

Instagram, kullanıcıların takipçi sayılarını gizlemelerine izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Birçok kullanıcı ve marka, takipçi sayısını popülerliğin ve güvenilirliğin bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar için olumsuz etkiye neden olabilir.
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