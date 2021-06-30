Instagram'dan bir yenilik daha

Instagram şu anda Hikayelerde bağlantı paylaşma özelliğini doğrulanmış bir hesabı olan ve en az 10.000 takipçisi olan kişilerle sınırlandırıyor. Bu kullanıcılar, kaydırma tasarımındaki Hikayelerine bağlantılar gönderebiliyor. Ancak Instagram, bağlantıları farklı bir şekilde paylaşmanızaizin vermek için tasarlanmış yeni bir özelliği deniyor gibi görünüyor.







Instagram tarafından doğrulanana göre, kullanıcıların bir çıkartma aracılığıyla Hikayelere bağlantı eklemesine izninin verilmesi şu anda test ediliyor. Bu özellik şimdilik küçük bir kullanıcı grubu için sunulmuş durumda ve Instagram'ın ürün sorumlusu Vishal Shah'ın söylediğine göre Instagram, insanların bu özelliği nasıl kullanacaklarını anlamayı hedefliyor. Yeni özellik, bir bağlantı açmak için ekranınızı yukarı kaydırma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve bunun yerine, yalnızca bir çıkartmaya dokunmanız gerekecek.





Yanıt veremeyeceğiniz hızlıca kaydırılan Hikayelerden farklı olarak, yeni bağlantı çıkartması bir Hikayeye yanıt vermenize izin veriyor. Ayrıca Shah, testin insanların Hikayelerinde paylaştığı bağlantı türlerini analiz etmeyi ve aynı zamanda yanlış bilgi ve spam'i de önlemeyi amaçladığını belirtti.





Hizmetin yorumlar ve başlıklar gibi diğer bölümlerine bağlantıların yakın zamanda sunulmasını bekliyorsanız, Instagram henüz böyle bir planı olmadığını belirtti. Instagram'ın yeni özelliği ne zaman daha geniş çapta kullanıma sunmayı planladığı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.