Instagram'dan dikkat çeken iktidar ile görüşme açıklaması!

'HAMAS' GÖNDERMESİ

Meta Sözcüsü konuyla ilgili İngiliz haber ajansI Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta engellenmiş, gerekçesi ise resmi olarak açıklanmamıştı. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun Instagram'ı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmişti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından daha sonra yapılan açıklamalarda ise, erişim kısıtlaması konusunda "katalog suçlar"a atıf yapılmıştı.Instagram Cumartesi akşamı yeniden erişime açılırken, Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine" erişim engelinin kaldırıldığını söyledi.Sözcü bunun, kurumun Tehlikeli Örgütler Ve Kişiler Politikası'nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasını da içerdiğini belirtti.