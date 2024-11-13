Samanyolu Haber /Teknoloji / İnstagram'dan dikkat çeken yenilik! /13 Kasım 2024 11:27

İnstagram'dan dikkat çeken yenilik!

Instagram, profil fotoğraflarına yapay zeka ile sanatsal dokunuşlar eklemeyi sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Bu yenilik, kullanıcılara doğrudan profil düzenleme ekranından AI destekli profil fotoğrafları oluşturma imkânı sunacak.

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Instagram, profil fotoğrafları için kullanıcıların Meta’nın yapay zeka araçlarını kullanarak sanatsal ve stilize fotoğraflar oluşturabilmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu güncelleme, profil düzenleme ekranında AI destekli fotoğraf yaratma seçeneği sunarak kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde özgün profil fotoğrafları oluşturma imkânı tanıyacak.

YAPAY ZEKA TRENDİNE KATILIYOR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu adım, sosyal medya platformlarının AI destekli profil oluşturma trendine ayak uydurduğunu gösteriyor. Örneğin, TikTok’un “Dreams” ve Snapchat’in AI avatarları gibi özellikleri, kullanıcılara sanatsal ifadeler yaratma olanağı sağlıyor. Aynı zamanda Instagram’ın kardeş platformu Facebook da AI destekli profil resmi oluşturma seçeneklerini denemeye başladı. Ancak bu trend, bazı kullanıcılar tarafından güvenlik kaygılarıyla karşılanıyor.

GÜVENLİK VE SAHTE KİMLİK ENDİŞELERİ
2024'te Meta, sahte fotoğraflar kullanarak gerçek kimlikler gibi görünen 900’den fazla profili kaldırdı. Bu örnekler, AI’nin sahte kimlik oluşturmayı kolaylaştırabileceği endişesini artırırken, bazı kullanıcılar bu yeni özelliğin yanlış bilgi yayılımını körükleyebileceğinden endişe ediyor. Öte yandan, Instagram bu özelliğin, kullanıcılara sanatsal ifade sunma amacını taşıdığını belirtiyor.

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