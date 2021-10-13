Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'dan kullanıcılarına yeni duyuru /13 Ekim 2021 00:59

Instagram'dan kullanıcılarına yeni duyuru

Resmi blog sayfasından yeni bir özellik geliştirdiğini duyuran Instagram, bu özellikle bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendirmeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Instagram, Resmi blog sayfasından yaptığı paylaşımla bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger hizmetlerinin tamamı çökmüş, kullanıcılar uzun süre platformlara girememişti. Kullanıcılar çökmenin ardından Twitter'a akın etmişti.

Resmi blog sayfasından yeni bir özellik geliştirdiğini duyuran Instagram, bu özellikle bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendirmeye hazırlanıyor. Bildirimin "Hareketler sayfası" içinde görüleceği belirtiliyor.

Instagram bu özelliğin küçük çaplı kesintilerde çalışmayacağını, tüm kullanıcılar bu kesintilerden etkilendiğinde söz konusu bildirimin görüleceğini belirtiyor. Şirket, "uyarı" bildirimini birkaç ay içerisinde ABD'de, ardından tüm dünyada kullanıcılara açacak.

"HESAP DURUMU" ÖZELLİĞİ

Instagram yaptığı açıklamada ayrıca kullanıcıların hesaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan "Hesap Durumu" isimli bir özellik daha geliştirdiğini duyurdu. Kullanıcılar, hangi gönderilerinin kaldırıldığını, bunun sonucunda hesapların kapatılma riskiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenebilecek. Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.
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